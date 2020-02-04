ВОЗ утверждает, что сами по себе медицинские маски не гарантируют защиты от коронавируса

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Медицинские маски не защищают от коронавируса 2019-nCoV, однако они способны снизить риск заражения. С такими пояснениями выступила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая наиболее актуальные вопросы и ответы по поводу вспыхнувшего в Китае заболевания.

"Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену", - констатировала ВОЗ. Под "респираторной гигиеной" эксперты организации подразумевает необходимость поддерживать "дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми".

ВОЗ посоветовала использовать маску "рационально" во избежание "ненужного расходования ценных ресурсов". Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом. ВОЗ отметила, что подозрения на коронавирус могут быть связаны с поездкой в район Китая, где зафиксирована вспышка болезни, или же с тесным контактом с человеком, который приехал из Китая и имеет респираторные симптомы.

Отвечая на вопрос о том, можно ли заразиться от животных, ВОЗ пояснила, что "источник 2019-nCoV пока не идентифицирован", однако, "скорее всего", таким источником "в некоторых из первых случаев заражения людей" послужили животные с рынка в Китае. В этой связи эксперты порекомендовали "избегать прямого незащищенного контакта с животными" на подобных рынках, а также не употреблять в пищу сырые или "недостаточно приготовленные продукты животного происхождения". Что же касается домашних питомцев, то, как заметили в ВОЗ, в настоящее время нет сведений, что домашние животные, включая кошек и собак, "были заражены или выступали переносчиками 2019-nCoV".

ВОЗ отметила, что посылки из Китая безопасны. По опыту вспышек других коронавирусов известно, что они "долго не выживают на предметах, таких как письма или посылки".