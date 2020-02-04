Роспотребнадзор из-за коронавируса намерен усилить контроль на внутренних рейсах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор видит необходимость в усилении контроля на внутренних рейсах в России из-за риска распространения коронавируса, сообщил во вторник заместитель руководителя ведомства Вячеслав Смоленский.

"Есть потребность в дополнительном контроле на внутренних рейсах", - сказал он.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.