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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор из-за коронавируса намерен усилить контроль на внутренних рейсах

Ранее сообщалось, что помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России
Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор видит необходимость в усилении контроля на внутренних рейсах в России из-за риска распространения коронавируса, сообщил во вторник заместитель руководителя ведомства Вячеслав Смоленский.

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"Есть потребность в дополнительном контроле на внутренних рейсах", - сказал он.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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