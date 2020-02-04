Минздрав сообщил о подготовке к возможному масштабному распространению коронавируса в РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ на данный момент не может дать точных прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом нового типа на территории России, однако готовится к его возможному масштабному распространению, сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране, мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель. Но это ни в коем случае не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", - сказал он.

Минздрав проинформировал во вторник о том, что определено место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса. 4 февраля туда направят специалистов для обучения медицинского персонала, сообщил Краевой.

"В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация. Сегодня туда будут направлены и уезжают сотрудники, специалисты, врачи-инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи с целью проведения занятий непосредственно с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий в период инкубационного периода", - сказал он.

Он напомнил, что работа по эвакуации граждан из КНР организована со 2 февраля. Сейчас, по его словам, определяется число граждан, которые проживают или временно находятся в КНР. "Это не только граждане Российской Федерации, есть информация, что это и граждане республик СНГ, граждане Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана", - добавил замминистра.

Также Минздрав организовал круглосуточную консультативную помощь для врачей и медицинских работников в связи с коронавирусом.

"На базе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России организована круглосуточная консультативная помощь органам управления здравоохранения субъектов РФ в случае подозрения на коронавирусную инфекцию. В режиме "24 часа в сутки" находятся специалисты, которые по телефону могут оказать консультативную помощь непосредственно всем врачам и медицинским работникам", - сказал Краевой.