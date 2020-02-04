В ГП сообщили, что в работе судебных приставов выявлено значительное число нарушений

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила значительное число нарушений законодательства в деятельности судебных приставов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что количество выявляемых прокурорами нарушений законодательства об исполнительном производстве в деятельности судебных приставов-исполнителей остается по-прежнему значительным", - сказал представитель надзорного ведомства.

В прошлом году было выявлено более 141 тыс. нарушений закона. В целях их устранения внесено 10,1 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 3,4 тыс. лиц. Кроме того, прокуроры опротестовали 66,2 тыс. незаконных постановлений судебных приставов-исполнителей, в суд направлено 627 заявлений, к административной ответственности привлечен 121 человек, объявлено 474 предостережения должностным лицам о недопустимости нарушения закона. "Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 234 уголовных дела", - сообщили в Генпрокуратуре.

Особое внимание прокуроры уделяют обеспечению законности при исполнении судебными приставами-исполнителями судебных постановлений о взыскании задолженности по зарплате, алиментам и платежам в бюджет, предоставлении из государственного и муниципального жилищных фондов помещений социально незащищенным категориям граждан.

Кроме того, судебными приставами-исполнителями не всегда обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов. "Распространенный характер носят нарушения сроков и порядка передачи на реализацию имущества должников", - отметили в надзорном ведомстве.