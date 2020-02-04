{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ГП сообщили, что в работе судебных приставов выявлено значительное число нарушений

По данным ведомства, в частности, не всегда обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила значительное число нарушений законодательства в деятельности судебных приставов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что количество выявляемых прокурорами нарушений законодательства об исполнительном производстве в деятельности судебных приставов-исполнителей остается по-прежнему значительным", - сказал представитель надзорного ведомства.

В прошлом году было выявлено более 141 тыс. нарушений закона. В целях их устранения внесено 10,1 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 3,4 тыс. лиц. Кроме того, прокуроры опротестовали 66,2 тыс. незаконных постановлений судебных приставов-исполнителей, в суд направлено 627 заявлений, к административной ответственности привлечен 121 человек, объявлено 474 предостережения должностным лицам о недопустимости нарушения закона. "Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 234 уголовных дела", - сообщили в Генпрокуратуре.

Особое внимание прокуроры уделяют обеспечению законности при исполнении судебными приставами-исполнителями судебных постановлений о взыскании задолженности по зарплате, алиментам и платежам в бюджет, предоставлении из государственного и муниципального жилищных фондов помещений социально незащищенным категориям граждан.

Кроме того, судебными приставами-исполнителями не всегда обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов. "Распространенный характер носят нарушения сроков и порядка передачи на реализацию имущества должников", - отметили в надзорном ведомстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС