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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа предложила закрепить приоритет семейного воспитания в Конституции РФ

Как сообщила президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, этот вопрос будет обсуждаться на совещании группы 4 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституции РФ предложила закрепить в основном законе страны приоритет семейного воспитания. Предложение будет обсуждаться на совещании рабочей группы по вторник, сообщила ТАСС член группы, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

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"Если говорить о текущей Конституции РФ, то, с одной стороны, это документ, который лучше минимально трогать, но если говорить о защите прав ребенка, то там этого практически нет. Я думаю, что стоит эту ситуацию попробовать поменять, пока есть такое "окно возможностей". И предлагаю внести в Конституцию понятие о государственной семейной политике, основанной на приоритете семейного воспитания и поддержки семьи", - сказала Альшанская.

По ее словам, несмотря на то, что в Семейном кодексе приоритет семейного воспитания ребенка зафиксирован, де-факто он не соблюдается. "Этот постулат никак не защищен дальше в законодательстве в виде конкретных порядков и действий государственных органов. И если эту идею приоритета обозначить в главном российском законе, то это может положительно повлиять в дальнейшем на укрепление позиций права ребенка на жизнь и воспитание в семье в федеральном законодательстве", - подчеркнула Альшанская.

В своем послании Федеральному посланию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений, куда вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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