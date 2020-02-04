Путин присвоил Краснову чин действительного государственного советника юстиции

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции генпрокурору России Игорю Краснову. Документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

"Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу", - говорится в указе.

Игорь Краснов был назначен генпрокурором РФ 22 января на пленарном заседании Совета Федерации по предложению президента Владимира Путина. Ранее 44-летний генерал-лейтенант юстиции Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.