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Путин присвоил Краснову чин действительного государственного советника юстиции

Игорь Краснов был назначен 22 января генпрокурором России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции генпрокурору России Игорю Краснову. Документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

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"Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу", - говорится в указе.

Игорь Краснов был назначен генпрокурором РФ 22 января на пленарном заседании Совета Федерации по предложению президента Владимира Путина. Ранее 44-летний генерал-лейтенант юстиции Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснов, Игорь Викторович
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