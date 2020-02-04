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Китайская вирусная пневмония
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В Минздраве заявили, что отсутствие у России штамма коронавируса тормозит создание вакцины

Замминистра здравоохранения Сергей Краевой отметил, что выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тот факт, что у России до сих пор нет штамма коронавируса, тормозит создание противовирусной вакцины, сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

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"Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев - от двух до пяти <...> Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса", - сказал он.

Краевой добавил, что выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось.

О создании вакцины для профилактики нового коронавируса ранее заявили в Минздраве России и Роспотребнадзоре. Официальное издание СО РАН "Наука в Сибири" в свою очередь также сообщило, что в июне уже запланировано исследование двух экспериментальных вакцин от коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Теги
РоссияКитайКраевой, Сергей АлександровичКитайская вирусная пневмония
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