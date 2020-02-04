В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у гражданина, эвакуированного в воскресенье из Китая. Как сообщило во вторник министерство здравоохранения Бельгии, сейчас он находится в карантине в военном госпитале.

"Девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая (на борту французского лайнера, который эвакуировал граждан ЕС - прим. ТАСС), прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек. Тесты выявили заражение коронавирусом у одного из них", - говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения Бельгии.

В свою очередь министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок написала в Twitter, что человек, у которого обнаружен коронавирус, "чувствует себя хорошо и не демонстрирует внешних симптомов заболевания".

Бельгия стала 25-й страной, где был зафиксирован случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

В воскресенье на французском авиалайнере из Уханя были увакуированы порядка 250 европейских граждан. Самолет свершил посадку во Франции, где высадил большую часть пассажиров, затем с оставшимися на борту 44 гражданами Бельгии, Нидерландов, Дании, Чехии и Словакии прибыл на военный аэропорт Мелсбрук под Брюсселем. Сразу же по прибытии семь граждан Бельгии и двое членов их семей других национальностей на специальном автобусе были отправлены в военный госпиталь, где помещены в 14-дневный карантин с полной физической изоляцией от внешнего мира. Граждане остальных государств так же на автобусах были направлены на родину.