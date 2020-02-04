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Китайская вирусная пневмония

ВОЗ заявила об отсутствии свидетельств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

Ранее The Washington Times сообщила, что вирус 2019-nCoV мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии каких-либо свидетельств в подтверждение версии о происхождении вируса 2019-nCoV из лаборатории института в Ухане, которую изложила газета The Washington Times.

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Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"У нас нет свидетельств, которые поддержали бы эту теорию", - отметил он.

Как утверждается в статье, опубликованной 24 января, вирус 2019-nCoV "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Речь идет, согласно The Washington Times, ссылающейся на бывшего офицера разведки Израиля Дэни Шохама, об Уханьском институте вирусологии.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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