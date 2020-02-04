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Китайская вирусная пневмония

Итальянский художник изобразил коронавирус на поле

Дарио Гамбарин отметил, что таким образом хотел привлечь внимание к проблеме распространения заболевания
Описание
© Dario Gambarin

РИМ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Схематическое изображение коронавируса появилось на поле в северной Италии. Художника Дарио Гамбарин изобразил две стилизованные молекулы с надписью на китайском "вакцина" и "коронавирус" на латинице.

Как объяснил корреспонденту ТАСС автор, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме распространения заболевания. "Эта работа посвящена исследованиям и всем исследователям, которые занимаются поиском вакцины", - сказал Гамбарин. Он признался, что, когда завершил работать, еще не знал, что итальянские ученые - три сотрудницы Национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме - оказались одними из немногих в мире, кому удалось вычленить штамм вируса.

Художник уточнил, что произведение в стиле лэнд-арт заняло площадь 90 на 230 м выполнено на принадлежащем его семье поле, где произрастала соя. При создании своих работ Гамбарин использует трактор. Он называет свои произведения экологичными и эфемерными, они, следуя природному циклу, исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перфоманс.

Ранее художник изобразил портрет Греты Тунберг на поле. Работу сопроводил подписью: "Надежда на земле. Грета". Он признался, что следующая работа будет "на художественную тему". В его планах значится также проведение выставки картин в Риме и Болонье.

Одной из работ художника было огромное изображение князя Владимира (ок. 960-1015). Это произведение было создано к визиту в июле 2019 года на Апеннины президента РФ Владимира Путина, который встретился с Папой Римским Франциском. Гамбарин ранее уже создавал гигантский портрет Путина, который приурочил к саммиту "двадцатки" в 2017 году. Он никогда не повторяется. Художник на тракторе "писал" портреты разных политических деятелей, включая Барака Обаму, президента США Дональда Трампа, Фиделя Кастро (1926-2016), Нельсона Манделу (1918-2013), председателя КНР Си Цзиньпина.

Теги
ИталияКитайская вирусная пневмония
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