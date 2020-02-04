В Минздраве заявили, что говорить о передаче коронавируса по расовому признаку пока нельзя

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доказательств того, что новая коронавирусная инфекция передается только людям монголоидной расы, пока нет, сообщил во вторник журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Пока не будут получены объективные, достоверные данные, нельзя говорить о передаче вируса только [людям] монголоидной [расы]", - сказал он.

Ранее Краевой сообщил, что Минздрав РФ на данный момент не может дать точных прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом нового типа на территории России, однако готовится к его возможному масштабному распространению.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.