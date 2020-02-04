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Китайская вирусная пневмония

В Минздраве заявили, что говорить о передаче коронавируса по расовому признаку пока нельзя

Ранее в ведомстве сообщили о подготовке к возможному масштабному распространению коронавируса в РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доказательств того, что новая коронавирусная инфекция передается только людям монголоидной расы, пока нет, сообщил во вторник журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

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"Пока не будут получены объективные, достоверные данные, нельзя говорить о передаче вируса только [людям] монголоидной [расы]", - сказал он.

Ранее Краевой сообщил, что Минздрав РФ на данный момент не может дать точных прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом нового типа на территории России, однако готовится к его возможному масштабному распространению.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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