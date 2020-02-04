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Арестованный владелец сафари-парка "Тайган" отказался от приема пищи

Олега Зубкова посетил уполномоченный по правам человека в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Арестованный накануне владелец крупнейшего сафари-парка в Европе "Тайган" Олег Зубков отказался от пищи, его посетил уполномоченный по правам человека в Крыму, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе парка.

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Белогорский районный суд в понедельник арестовал Зубкова в зале заседаний. Владелец сафари-парка ранее не явился на рассмотрение по уголовному делу, суд счел, что он может скрыться. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в соцсетях, что готов выступить личным поручителем арестованного для изменения меры пресечения судом.

"Он отказывается от пищи, но это связано не с политическими событиями, возможно, для здоровья. У него был адвокат, уполномоченный по правам человека в Крыму, он передал, что с ним все хорошо", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что 4 февраля планируется подача в суд жалобы на арест Зубкова.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют возможность сфотографироваться с животными. Зубков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сам владелец "Тайгана" ранее заявлял ТАСС, что пострадавшая в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников, ей на месте была оказана медпомощь. В октябре 2019 года дело было передано в суд.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

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