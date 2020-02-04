МИД КНР поблагодарил РФ за лечение зараженных коронавирусом граждан Китая

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китай выражает свою благодарность России за оказание медицинской помощи двум находящимся на территории РФ гражданам КНР, у которых был выявлен коронавирус. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Два пациента с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом на территории России являются гражданами Китая. Они получают профессиональную помощь от российской стороны и находятся в хорошем состоянии. В этой связи китайская сторона выражает свою благодарность", - сказала она.

По словам Хуа Чуньин, "Китай готов продолжить работу с международным сообществом, в том числе с российской стороной, чтобы вместе вести борьбу с заболеванием".

В конце января на территории Тюменской области и Забайкальского края выявили два случая заражения новым коронавирусом. Заболевшие являются гражданами Китая.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.