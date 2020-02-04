Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и грязную одежду

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложило внести изменения в правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, и теперь пассажиров, которые в пригородных поездах поют песни или носят грязную одежду, могут признать нарушающими спокойствие окружающих. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте правовой информации.

"Подпункт "а" пункта 70 после слов "мешает спокойствию других пассажиров" дополнить словами "(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)", - говорится в приложении к приказу.

На данный момент подпункт "а" пункта 70 правил перевозок содержит лишь следующие слова - "пассажир может быть удален из поезда: а) работниками органов внутренних дел - если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров", при этом, каким именно образом граждане могут мешать спокойствию других, не уточняется.