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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян считают необходимым периодически отдыхать от интернета

По данным опроса, интернетом практически ежедневно пользуются 69% россиян

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (73%) считают, что в современном мире необходимо периодически отдыхать от интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник.

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"Большинство россиян согласны с утверждением, что в современном мире необходимо отдыхать от интернета, ограничивая на время или полностью блокируя доступ к нему - данной позиции придерживаются 73% пользователей, реже - молодежь 18-24 лет (61%) и жители городов-миллионников (63%). Напротив, каждый четвертый считает, что в современном мире нужно всегда быть в сети (24%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Опрос показал, что интернетом практически ежедневно пользуются 69% россиян. Большинству граждан он необходим для связи с друзьями и родственниками (88%), отслеживания новостей (83%), получения развлекательного контента (75%), банковских переводов (72%), оплаты счетов (68%), самообразования (63%) и получения госуслуг (57%).

По данным ВЦИОМ, более чем половине россиян (65%) приходилось вынужденно отказываться от интернета за последний год, из них 46% отказывались от него неоднократно. Сознательно отключали интернет 46% пользователей, из них 18% - один или несколько раз в неделю. При этом большинство респондентов (82%) заявили, что не испытали при этом никаких необычных ощущений, негативные эмоции испытал каждый десятый участник опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1 февраля 2020 года, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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