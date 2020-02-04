Путин получает информацию по коронавирусу в режиме реального времени

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает максимально полную информацию по ситуации с распространением коронавируса в режиме реального времени. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, эта тема - для получения информации фактически в режиме реального времени, - сказал он, отвечая на вопрос, докладывается ли Путину о происходящем. - Оперативный штаб, который создан был правительством, он, разумеется, президента информирует".
Комментируя утверждение о том, что, по информации из регионов, медики на местах оказываются в недостаточной мере подготовленными к оперативному реагированию на подозрительные случаи, представитель Кремля заметил, что "это вопрос к оперативному штабу". "Работа развернута, штаб работает. Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом, других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле проводимой профилактической работой.
Торговые отношения с КНР
Ситуация с коронавирусом может привести к волатильности в торговле России с Китаем, но не скажется на фундаментальных основах торгово-экономических связей двух стран, добавил пресс-секретарь президента.
Он отметил, что Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ. "Безусловно, нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет. Но мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные, фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений в частности", - сказал представитель Кремля.