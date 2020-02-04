Власти помогут сделать ремонт ветерану ВОВ, которому 10 лет не дают жилье в Пермском крае

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края помогут сделать ремонт ветерану Великой Отечественной войны из Осы, которому на протяжении 10 лет не предоставляют жилье. Об этом ТАСС во вторник сообщили в администрации Осинского района.

28 января в СМИ распространилось сообщение о том, что в Осинском районе 94-летнему фронтовику 10 лет не дают жилье. Сейчас он живет в неблагоустроенном доме, однако районные власти якобы по формальным и надуманным основаниям отказываются предоставить ему благоустроенное жилье. По этому сообщению следователи начали доследственную проверку.

"На сегодняшний день нет формальных и надуманных оснований в отказе Литвиненко Афанасию Поликарповичу в предоставлении благоустроенного жилья. Признание участника войны в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий противоречит требованиям Жилищного кодекса. Было принято решение о выделении материальной помощи на проведение ремонтных работ неблагоустроенного дома. Ремонт дома будет проведен за счет средств Министерства социального развития", - сказала представитель администрации.

По ее данным, родственники ветерана обращались с заявлением о признании участника войны как нуждающегося в улучшении жилищных условий в администрацию Осинского района два раза - в 2010 и 2019 году. Однако в июне 2018 года ветеран продал право на жилое помещение своему ближайшему родственнику. "Согласно статье 53 ЖК РФ лица, совершившие данные противоправные деяния, в течение пяти лет лишаются права встать на учет по улучшению условий проживания и получить социальное жилье от государства. Кроме этого, обеспеченность общей площадью жилого помещения на настоящий момент составляет 58,35 кв.м. на одного члена семьи, что более учетной нормы площади (11,5 кв. м.), утвержденной решением думы муниципального образования "Осинское городское поселение", - добавили в администрации.

Проверку по сообщению СМИ организовала и прокуратура Пермского края.