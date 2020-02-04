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Китайская вирусная пневмония
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Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

На борту находятся военные медики и вирусологи Минобороны
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

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В самолете, уточнили в министерстве, находятся военные медики и вирусологи Минобороны со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что Китай дал разрешение российским самолетам прибыть в КНР для эвакуации граждан РФ.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.

Для эвакуации российских граждан создана авиационная группировка ВКС в составе пяти самолетов, которые сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе. Отправить за россиянами борты ВКС распорядился президент России Владимир Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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