Власти КНР уволили руководителя отделения Красного Креста провинции Хубэй

Китайская вирусная пневмония

Более 30 малайзийцев опоздали на самолет, который прибыл за ними в Ухань

Все, кто все же сумел вернуться в Малайзию, помещены в карантин, два человека были экстренно госпитализированы с симптомами пневмонии

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