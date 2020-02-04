Власти КНР уволили руководителя отделения Красного Креста провинции Хубэй

ТАСС, 4 февраля. Власти китайской провинции Хубэй освободили от должности руководителя местного отделения общества Красного Креста Чжан Циня за невыполнение служебных обязанностей в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины провинции Хубэй.
"Партийный комитет провинции Хубэй постановил освободить от должности заместителя главы общества Красного Креста провинции Чжан Циня и сделать строгий внутрипартийный выговор членам партгруппы хубэйского отделения Красного Креста Чэнь Бо и Гао Циню", - говорится в заявлении комиссии.
Данные меры были приняты после того, как число зараженных в Хубэе, где произошла вспышка коронавируса, превысило 13 тыс. Погибли от пневмонии, вызываемой вирусом, 396 жителей провинции.