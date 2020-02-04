Учебники по истории Крыма вернули в школы после изъятия из-за спорных данных о депортации

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Учебники по истории Крыма после удаления из них вызвавшей споры информации о депортации крымских татар переданы для использования в образовательные учреждения региона, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве образования, науки и молодежной политики Крыма.

"В настоящее время данное пособие передано в библиотеки образовательных организаций для использования в учебно-воспитательном процессе", - сообщили в министерстве, добавив, что страницы со спорной информацией были вырезаны, учебники не переиздавались.

Ранее Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие для 10 класса по истории Крыма. По мнению членов совета, авторы учебника "совершенно безосновательно" утверждали, что численность крымско-татарских формирований, во время Великой Отечественной войны служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек.

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар. 21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе 260,1 тыс. крымских татар и 8,6 тыс. армян, болгар, греков и немцев.