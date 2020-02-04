Посол России в Китае заявил, что в Ухане фактически введено военное положение

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

На эту тему

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Обстановка в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии, остается напряженной, город фактически на военном положении. Так охарактеризовал ситуацию во вторник на пресс-конференции в Пекине посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома", - сказал он.

Денисов добавил, что российских граждан нет среди зараженных коронавирусом в Ухане.

"Среди них нет заболевших", - сказал он.

Дипломат отметил, что правительство Китая с пониманием отнеслось к принимаемым Россией мерам по ограничению пассажиропотока между двумя странами и усилению эпидемиологического контроля.

"Критики не звучало. Я бы сказал, наоборот, с китайской стороны выражалось понимание этих мер", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.