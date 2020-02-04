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Китайская вирусная пневмония

Более 30 малайзийцев опоздали на самолет, который прибыл за ними в Ухань

Все, кто все же сумел вернуться в Малайзию, помещены в карантин, два человека были экстренно госпитализированы с симптомами пневмонии

СИНГАПУР, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 30 граждан Малайзии не смогли эвакуироваться из китайской провинции Хубэй, поскольку не успели вовремя добраться до самолета, прибывшего за ними из Куала-Лумпура. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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"Главная причина заключается в логистических проблемах, возникших в провинции, в том числе в Ухане. Часть малайзийцев не смогли прибыть в аэропорт", - отмечается в заявлении. "Согласно спискам МИД, из Китая должны были быть эвакуированы по крайней мере 167 человек, но в Куала-Лумпур вернулись только 107, не считая членов экипажа, сотрудники посольства Малайзии в КНР", - отметили в агентстве.

Чартерный рейс компании AirAsia приземлился в столичном аэропорту во вторник рано утром. После предварительного осмотра как минимум два человека были экстренно госпитализированы с симптомами пневмонии, остальные были помещены под карантин.

На сегодняшний день в Малайзии зафиксировано 10 инфицированных новым коронавирусом, среди которых один гражданин страны, вернувшийся на родину из Сингапура, где он был в командировке. Остальные пациенты - граждане КНР.

 

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МалайзияКитайКитайская вирусная пневмония
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