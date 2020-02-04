ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Череповец, где посетит местный химико-технологический колледж и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств.

Череповецкий химико-технологический колледж (ЧХТК) - бюджетное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для химической и других отраслей промышленности.

Создан в 1979 году. С 2013 года ЧХТК стал базовым учебным заведением среднего профессионального образования для компании "Фосагро".

Компания совместно с правительством Вологодской области принимает участие в организации образовательного процесса, формировании учебных программ, оборудовании лабораторий, а учащиеся проходят практику на производстве минеральных удобрений в Череповце.

Колледж признан региональной инновационной площадкой, где совмещены учебные и производственные процессы. В ЧХТК выстроена дуальная образовательная модель - до 70% учебного процесса составляют практические занятия на производствах "Фосагро". В ЧХТК и "Фосагро" созданы химико-технологические полигоны, на которых студенты колледжа отрабатывают навыки будущей профессии. В состав полигонов входят 10 крупных учебно-производственных комплексов и около 150 единиц современного оборудования для подготовки студентов химических специальностей.