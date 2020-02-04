{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректор Брянского машзавода подарил Матвиенко именную защитную каску с гербом РФ

Спикер Совета Федерации поблагодарила за подарок и пошутила, что каска ей пригодится не только на промышленных предприятиях

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Брянского машиностроительного завода (входит в АО "Трансмашхолдинг") Андрей Власенко подарил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко после обхода предприятия именную защитную каску с гербом России.

Матвиенко, которая находится в Брянске с рабочим визитом, поблагодарила за подарок и пошутила, что каска ей пригодится не только на промышленных предприятиях.

"Она пригодится сейчас не только для посещения промышленных предприятий. Времена такие непростые, поэтому для надежности надо ходить в каске", - сказала Матвиенко.

Брянский машиностроительный завод специализируется на производстве маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов и модификаций. АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
Онлайн
Путин на встрече с представителями общественности в Череповце. Видеотрансляция
Стороны обсуждают такие вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС