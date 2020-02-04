Гендиректор Брянского машзавода подарил Матвиенко именную защитную каску с гербом РФ

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Брянского машиностроительного завода (входит в АО "Трансмашхолдинг") Андрей Власенко подарил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко после обхода предприятия именную защитную каску с гербом России.

Матвиенко, которая находится в Брянске с рабочим визитом, поблагодарила за подарок и пошутила, что каска ей пригодится не только на промышленных предприятиях.

"Она пригодится сейчас не только для посещения промышленных предприятий. Времена такие непростые, поэтому для надежности надо ходить в каске", - сказала Матвиенко.

Брянский машиностроительный завод специализируется на производстве маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов и модификаций. АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта.