Толстой считает, что законопроект о профилактике домашнего насилия нацелен на раскол семьи

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к внесению в Госдуму, нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол. С таким утверждением выступил во вторник вице-спикер нижней палаты парламента, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой (фракция "Единая Россия").

Выступая с думской трибуны в рамках 10-минуток, отведенных фракциям для политических заявлений по актуальной повестке, парламентарий вновь высказался за то, чтобы закрепить в Основном законе страны "понятие брака как союза мужчины и женщины". По его мнению, "это создаст барьер для попыток прописать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ".

"Сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия, который списан практически под копирку со Стамбульской конвенции Совета Европы", - считает Толстой. Он напомнил, что Россия предлагала к этой конвенции свои поправки, но они все были отклонены. "А теперь на уровне национального законодательства пытаются навязать закон, который нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО", - изложил политик свое видение ситуации.

"Необходимо закрепить в Конституции нерушимые и неприкосновенные вещи, такие как традиционный брак, как мы закрепили в 2014 году принадлежность Крыма к России", - уверен зампредседателя Госдумы.

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. Отзывы на него принимались до 15 декабря включительно, их пришло около 11 тыс. Как сообщала ранее соавтор законопроекта, депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планируется до конца января.