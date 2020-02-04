Украинские националисты демонтировали барельеф маршала Жукова в Одессе

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты демонтировали во вторник в Одессе памятную доску с барельефом советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщило издание "Одесская жизнь".

Мемориальная доска была установлена на стене здания на улице Новосельского (бывшая Островидова), 64, ныне там находится общежитие Одесского национального университета. В прошлом в этом здании был штаб Одесского военного округа, который возглавлял в 1946-1948 годах маршал Жуков.

Демонтаж проводился без разрешения собственника здания и местных властей. Полицейские, один из депутатов горсовета Одессы и несколько граждан пытались убедить радикалов отказаться от своего замысла. Однако те все-таки сбросили памятный знак со стены, объяснив свои действия требованиями так называемого закона о декоммунизации. 31 октября 2019 года в Одессе националисты также демонтировали памятный знак Жукову, установленный на стене здания Одесского облвоенкомата.

Против Жукова "ведет войну" и Министерство культуры Украины, которое отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников страны бюст советского военачальника маршала Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Ранее в Украинском институте национальной памяти заявляли, что этот памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, поскольку он "посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР" и подпадает таким образом под действие так называемого закона о декоммунизации.

Тем не менее многие украинцы по-прежнему считают маршала Жукова выдающимся советским военачальником, внесшим огромный вклад в разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны, поэтому установленные в его честь памятники не должны подпадать под "декоммунизацию".