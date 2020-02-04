Доступ к эвакуированным из Уханя в Казахстан будет закрыт до 16 февраля

НУР-СУЛТАН, 4 февраля. /ТАСС/. Доступ к гражданам, эвакуированным из китайского города Ухань в Казахстан, будет закрыт до 16 февраля, то есть конца периода карантина. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

В понедельник главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин сообщил, что из Китая в Казахстан накануне были эвакуированы 89 человек: 83 гражданина Казахстана, пять граждан Белоруссии и один - Армении. Кроме того, Киргизия 2 февраля вывезла из Уханя 18 граждан, которые были доставлены в Бишкек через Нур-Султан.

"Что касается наших граждан, эвакуированных из города Ухань. Доступ (к ним) всех, в том числе СМИ, ограничен до 16 февраля - конца карантина", - сказал Ахметшарип. По словам вернувшихся студентов, которые он привел, "условия их размещения отличные, а медицинский персонал внимателен".

Представитель ведомства также призвал СМИ и блогеров не распространят ложные сведения о ситуации вокруг коронавируса. "Хватит пересылать друг другу фальшивки. Международные организации зафиксировали почти 200 фейков о коронавирусе. Практически все они содержат либо прямую ложь, либо собственные хаотичные действия их авторов", - отметил он.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения страны сообщила, что за период с 6 января по 4 февраля 2020 года в Казахстан из Китая и других стран прибыло 30 002 человека. По данным на утро вторника, госпитализированы с температурой и признаками ОРВИ, а затем изолированы в отдельных боксах 94 человека, из них выписан 61, в стационарах под медицинским наблюдением остаются 33 человека. В связи с этим Ахметшарип подчеркнул, что число выписавшихся увеличивается с каждым днем как в Казахстане, так и в самом Китае.