Путин в ближайшее время проведет совместное заседание Госсовета и Совета по науке

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил представителям общественности в Череповце обсудить темы, которые могут быть затронуты на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое планируется провести в ближайшее время.

"Наша сегодняшняя встреча, мой приезд сюда связан с тем, что мы в ближайшее время намерены провести совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию для того, чтобы определить точку, где мы находимся, поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни", - заявил Путин.

Он добавил: "Наша встреча сейчас посвящена только одному, и я прошу придерживаться этой канвы: это не просто вопросы - ответы, но мне бы хотелось поговорить с вами как представителями научного, образовательного сообщества с тем, чтобы учесть это при подготовке тех документов, которые будут готовиться в результате проведения мероприятия, о котором я сказал".

Путин признался, что во время осмотра Череповецкого химико-технологического колледжа "услышал для себя нечто новое - весьма интересная, перспективная, гибкая система, связывающая школу, колледж, и высшие учебные заведения и производства".