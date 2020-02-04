Путин призвал распространять по всей стране лучшие практики цифровизации вузов

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Лучшие практики цифровизации услуг для студентов внутри высших учебных заведений нужно распространять по всей стране. Такое мнение высказал во вторник президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

Один из участников общения рассказал о цифровизации сервисов для студентов НИТУ "МИСиС". По его словам, было создано единое окно, объединяющее более 20 онлайн-ресурсов, через которые учащиеся могут заказать необходимые справки и выписки, получить консультации и так далее.

Путин отметил, что позитивно относится к идее масштабирования этого опыта на другие вузы. "Думаю, что обязательно все положительные практики нужно распространять на всю страну", - сказал президент.

Он добавил, что система единого окна зарекомендовала себя во многих сферах, и пример МИСиС это подтверждает. Путин также отметил, что в профильном нацпроекте предусмотрено развитие подобных сервисов. "Обязательно посмотрим и учтем ваш опыт конкретный", - заключил глава государства.