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Путин сообщил, что в России будет создан центр, отслеживающий востребованность профессий

По словам президента, эта структура должна быть создана при правительстве РФ
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© Михаил Метцель/ТАСС

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности рассказал о принятом решении создать единый центр, который отслеживал бы восстребованность профессий на рынке труда.

"Что касается некоего центра, где отслеживались бы более перспективные и востребованные для рынка труда профессии, то мы такое решение приняли", - сказал глава государства. "Я обнаружил, что у нас нет единого центра, который этим занимается. Я у коллег спросил, а где центр-то, который этим у нас занимается? А его нет. Мы тогда же приняли решение, что такой центр должен быть создан, так что мы это будем делать", - пояснил Путин.

Президент уточнил, что эта структура должна быть создана при правительстве РФ. "Мы говорим о новом технологическом укладе. Изменения происходят чрезвычайно быстро, просто не успеешь глазом моргнуть, что называется, уже новые возможности появляются. Эти новые возможности требуют новых специалистов и этот темп будет только нарастать, - подытожил российский лидер. - Поэтому, безусловно, этим надо заниматься, мы этим будем заниматься".

Лидерство отечественных программистов

Путин отметил мировое лидерство молодых отечественных программистов. По мнению главы государства, эти специалисты должны работать в тех регионах страны, где они больше всего востребованы.

В беседе с представителями общественности в Череповце Путин констатировал, что молодые российские программисты за последние годы 14 раз побеждали на мировых первенствах. "До 1999 года такого же успеха добились только программисты из США - 14 раз, а с 2000 года наши 14 раз, по-моему, в Китае шесть [победителей], поляки дважды", - сказал президент. Он поздравил специалистов с таким результатом и выразил надежду, что "этот успех будет подтверждаться ежегодно достижениями на различных международных площадках".

"Мы и дальше будем поддерживать все эти начинания и по линии президентских грантов, надеюсь, что будут подключаться все больше коллеги из регионов, соответствующие ведомства будут работать активно", - отметил глава государства. Путин назвал результаты отечественных программистов "конкурентным преимуществом" России. Он пообещал, что постарается встретиться с победителями, призерами международных конкурсов по программированию и математике, которые пройдут в этом году.

По мнению президента, "наличие такого количества специалистов в области программирования, безусловно, является конкурентным преимуществом при развитии современных отраслей производства". "Нужно только обеспечить, чтобы они [специалисты] равномерно распределялись по территории страны, во всяком случае там, где они наиболее востребованы. Это будет одна из задач, которую мы должны будем решать", - указал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайПольша
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