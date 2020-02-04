Путин пообещал обсудить повышение зарплат мастерам производственного обучения

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Уровень зарплаты мастеров производственного обучения в образовательных учреждениях необходимо повысить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

"Что касается уровня заработной платы, то он должен расти так же, как и должен расти уровень заработной платы преподавателей. Но, видимо, существует стартовая разница. Поэтому надо к этому обязательно вернуться. Тоже для себя помечу и это пообсуждаем с коллегами", - сказал президент.

По его словам, есть два возможных пути решения этого вопроса. "Первый - это просто определить другой уровень оплаты труда. И второе, как мы здесь сейчас видели, приглашать специалистов с производства, напрямую", - сказал Путин .

По его словам, так делают, например, компании "Северсталь" и "Фосагро". Но такие крупные компании, как заявил Путин, есть не в каждом городе.

Президент также обратил внимание на то, что помимо повышения уровня заработной платы необходимо проработать и вопрос о стимулирующих выплатах для мастеров производственного обучения. "Но это вопрос, который требует дополнительного изучения", - сказал Путин.