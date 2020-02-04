Посол РФ назвал сроки эвакуации россиян из провинции Хубэй

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия планирует в ночь на среду эвакуировать граждан РФ, находящихся в провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка пневмонии. Об этом во вторник на пресс-конференции в Пекине заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Сегодня рано утром мы получили окончательное письменное разрешение на пролет наших самолетов. Поверьте, это тоже непростая процедура. Самолеты в пути. И мы рассчитываем, что нам сегодня, фактически за сегодняшнюю ночь, удастся наших людей отправить на родину", - сказал дипломат.

Как сообщил на пресс-конференции Денисов, желание эвакуироваться выразили 132 россиянина. По информации Минобороны РФ, первый самолет ВКС России уже вылетел для эвакуации россиян из Уханя.

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.