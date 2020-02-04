В Петербурге откроют университет ФСИН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создадут на базе Института повышения квалификации работников ФСИН. Учреждение будет зарегистрировано до мая этого года, сообщается в распоряжении правительства, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний" на базе федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе. Число сотрудников вуза составит до 1800 человек, при этом штат ФСИН России увеличиваться не будет.

Согласно распоряжению, до 1 апреля этого года должен быть принят устав учреждения, а до 1 мая - вуз должен пройти государственную регистрацию.

Институт повышения квалификации работников ФСИН находится в городе Пушкине.