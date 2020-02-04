{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге откроют университет ФСИН

В вузе будут работать до 1800 сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создадут на базе Института повышения квалификации работников ФСИН. Учреждение будет зарегистрировано до мая этого года, сообщается в распоряжении правительства, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний" на базе федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе. Число сотрудников вуза составит до 1800 человек, при этом штат ФСИН России увеличиваться не будет.

Согласно распоряжению, до 1 апреля этого года должен быть принят устав учреждения, а до 1 мая - вуз должен пройти государственную регистрацию.

Институт повышения квалификации работников ФСИН находится в городе Пушкине.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Четыре проекта Томского политеха вошли в долгосрочную программу экспериментов МКС
Ученые планируют изучить влияние космических условий на модули МКС, провести испытание наноспутников, а также защитить иллюминаторы особым покрытием и освоить технологию 3D-печати в открытом космосе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС