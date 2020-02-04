{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор рассказал о состоянии заразившейся коронавирусом студентки из КНР в Тюмени

В ведомстве сообщили, что у девушки нет жалоб

ТЮМЕНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Состояние студентки Тюменского индустриального университета (ТИУ) из КНР, у которой 31 января был выявлен коронавирус, оценивается как удовлетворительное. Она не имеет жалоб на здоровье, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В пятницу, 31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 4 февраля 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что организован полный комплекс противоэпидемических мер для недопущения распространения инфекции. В области предприняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму, студенты ТИУ прошли дополнительное обследование, у них взяты анализы.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Четыре проекта Томского политеха вошли в долгосрочную программу экспериментов МКС
Ученые планируют изучить влияние космических условий на модули МКС, провести испытание наноспутников, а также защитить иллюминаторы особым покрытием и освоить технологию 3D-печати в открытом космосе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС