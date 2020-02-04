Роспотребнадзор рассказал о состоянии заразившейся коронавирусом студентки из КНР в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Состояние студентки Тюменского индустриального университета (ТИУ) из КНР, у которой 31 января был выявлен коронавирус, оценивается как удовлетворительное. Она не имеет жалоб на здоровье, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
В пятницу, 31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.
"Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 4 февраля 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет", - говорится в сообщении.
В тексте указано, что организован полный комплекс противоэпидемических мер для недопущения распространения инфекции. В области предприняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму, студенты ТИУ прошли дополнительное обследование, у них взяты анализы.