Роспотребнадзор рассказал о состоянии заразившейся коронавирусом студентки из КНР в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Состояние студентки Тюменского индустриального университета (ТИУ) из КНР, у которой 31 января был выявлен коронавирус, оценивается как удовлетворительное. Она не имеет жалоб на здоровье, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В пятницу, 31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.