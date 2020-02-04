Ветераны ВОВ получат выплаты по 50 тыс. рублей от правительства КЧР

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии получат выплаты от правительства региона в размере 50 тыс. рублей в честь юбилея Великой Победы. Об этом в среду сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования 75-летия Великой Отечественной войны.

"Даю поручение правительству Карачаево-Черкесской Республики к юбилейной дате произвести из республиканского бюджета единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в количестве 115 человек в размере 50 тыс. рублей", - сказал Темрезов при этом отметив, что труженики тыла и вдовы погибших фронтовиков также получат выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день в регионе все ветераны обеспечены жильем. "Важный момент - обеспечение жильем ветеранов. На 1 января 2020 года все нуждающиеся ветераны ВОВ обеспечены жильем. Если в ближайшее время ветераны или вдовы погибших фронтовиков будут обращаться с просьбой предоставить им жилье, министерству труда и социального развития республики необходимо незамедлительно решить вопрос и выплатить субсидию на приобретение жилья", - добавил руководитель региона.

Он также поручил министерству здравоохранения держать на контроле вопрос по диспансеризации и обеспечению ветеранов лекарственными препаратами.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны. 1677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших ветеранов ВОВ.