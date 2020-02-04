Самарские фронтовики сами загрузили свои фотографии для проекта "Дорога памяти"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Герой Советского Союза, танкист Владимир Чудайкин самостоятельно загрузил свою фотографию на сайт "Память Народа", став первым воспользовавшимся открывшимся во вторник в библиотеке самарского Дома офицеров пунктом оцифровки и загрузки материалов для публикации в мультимедийной галерее проекта "Дорога памяти". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Право первым загрузить фотографии было предоставлено Герою Советского Союза Чудайкину Владимиру Ивановичу. Одними из первых также загрузили фотографии участник Сталинградской битвы Алехин Сергей Сергеевич и участник Великой Отечественной войны Коппалов Иван Васильевич", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в округе, любой желающий может принести в пункт фотографии, фронтовые письма и другие материалы, которые специалисты помогут оцифровать и загрузить на сайт.

"Ранее работа по наполнению базы данных "Дороги памяти" в Самарской области проходила только на базе военных комиссариатов или самостоятельно через сайт "Память народа". Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе собраны около 11 тыс. фотографий, в том числе из базы военного комиссариата.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.