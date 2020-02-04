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Путин потребовал дать российским вузам больше гибкости

Также президент обратил внимание, что в отношении вузов сложилась неправильная правоприменительная практика

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал дать вузам РФ больше гибкости, изменив в отношении высших учебных заведений правоприменительную практику. Об этом во вторник он заявил в беседе с представителями общественности в Череповце.

Один из участников встречи заявил, что сегодня в отношении вузов существует некоторая жесткость нормативно-правовых документов, которые сдерживают их гибкость и вариативность. Так, в федеральных государственных образовательных стандартах существуют ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООП), которые носят рекомендательный характер, однако по факту являются обязательными.

Президент отметил, что, в соответствии с действующим законом, ПООП носят рекомендательный характер. "Это не обязательные рекомендации, они подготовлены специалистами, и специалистами, я считаю, высокого класса, для того, чтобы просто дать ориентиры коллегам на местах в конкретных учебных заведениях, то есть, ориентиры, на что специалисты высокого класса считают, нужно обратить внимание", - сообщил Путин.

Он также добавил, что сегодня в отношении вузов сложилась неправильная правоприменительная практика. "Никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения. То, что вы сказали, просто неожиданно, просто не верно сложившаяся правоприменительная практика. Ее нужно будет поменять", - добавил глава государства, поручив министру науки и высшего образования разобраться в проблеме.

Помимо этого, Путин высказался за то, чтобы снять ограничения, которые не позволяют напрямую из региональных и местных бюджетов финансировать образовательные проекты. "Такие ограничения есть. Они являются необоснованными и должны быть сняты. Поговорим об этом обязательно", - сказал Путин.

Комментируя выступление одного из участников встречи, который высказал убежденность в том, что если бы барьеры, не позволяющие напрямую из региональных и местных бюджетов финансировать инфраструктурные и другие проекты, были бы сняты, то федеральные университеты были бы еще более тесно инкорпорированы в экономику, Путин заявил, что "так и надо сделать". "Объяснение всегда есть, почему регионы не могут финансировать муниципальные учебные заведения, либо научную деятельность федеральную. Почему они это не могут делать для меня абсолютно не понятно", - заметил Путин. Он добавил, что подобная ситуация касается не только области науки и образования, но и некоторых других сфер тоже. По его словам, если руководители регионов говорят, что у них есть свободные ресурсы, и они считают, что это очень важно, то нужно такие инициативы поддерживать.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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