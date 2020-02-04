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Китайская вирусная пневмония

Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия масок и лекарств в аптеках

Обращения принимаются по номеру 8 (800) 550-99-03

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

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"На горячую линию службы 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее ТАСС директор российской ассоциации аптечных сетей (входят аптечная сеть "36,6", "Ригла", "Аптеки Невис" и другие) Нелли Игнатьева, ассоциация отмечает рост цен на медицинские маски у поставщиков, при этом в аптечных сетях цены остаются неизменными и дефицита нет. В свою очередь руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цариковский сообщил, что ФАС ждет до 5 февраля от своих территориальных управлений информацию о ценах на маски и лекарства в аптеках страны.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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