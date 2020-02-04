ГД поддержала законопроект о предзащите диссертаций и отмене аккредитации для аспирантуры

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций (или обязательный выход на защиту диссертаций) в аспирантуре и отменяющий госаккредитацию программ аспирантуры.

"Итоговая аттестация по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) проводится в период освоения или по завершении освоения указанных образовательных программ в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее соответствия установленным правительством РФ критериям", - говорится в тексте документа.

Председатель профильного думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов уточнил ТАСС, что речь идет именно о предзащите, а не защите диссертации. На вопрос о том, могут ли поправками ко второму чтению ввести положение о защите, депутат отметил, что на этот счет существуют разные мнения, будет учитываться позиция и Российской академии наук, и ректорского сообщества. "Лично я считаю, что надо защищать диссертацию, пока учишься в аспирантуре. Но законопроект не обязывает время обучения завершить защитой диссертации", - подчеркнул он.

Кроме того, инициативой предлагается отменить процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ. "Предлагается установить, что программы аспирантуры (адъюнктуры) будут разрабатываться на основе федеральных государственных требований, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Также предлагается отказаться от проведения государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу, и заменить государственную итоговую аттестацию по указанным программам на итоговую аттестацию, усилив научную составляющую подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук".

В кабмине отмечают, что исторически основной целью обучения в аспирантуре является подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В связи с этим возникла необходимость модифицировать программы аспирантуры, сместив акцент с формальной оценки их соответствия ФГОС к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени.

В сентябре 2018 года замглавы Минобрнауки Марина Боровская сообщила, что сейчас успешно защищают диссертационную работу только 12% аспирантов университетов и академических институтов, что является недопустимо низким показателем. Согласно целям национального проекта "Наука", доля защит диссертаций в аспирантурах российских университетов должна вырасти с 12% до 24%, а в ведущих вузах - достигнуть 40% к 2024 году.