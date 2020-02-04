Путин: старшекурсники педагогических вузов должны иметь возможность преподавать в школах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает правильным внести в законодательство поправку, которая разрешила бы старшекурсникам педагогических институтов преподавать в школах.

На встрече с представителями общественности к главе государства обратилась учительница младших классов из Череповца Виктория Смирнова, которая посетовала на нехватку кадров в школах. Она предложила привлечь к работе студентов педагогических институтов последних курсов, для чего потребуется скорректировать законодательство.

Путин отметил, что эксперты и депутаты выступали против привлечения к преподаванию специалистов в различных областях именно из-за отсутствия у них педагогического образования. "Но почему не разрешать студентам старших курсов [преподавать в школе], я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы", - обратился президент к учительнице.

По его мнению, в законодательство можно внести соответствующее изменение. "Вот это будет поправка Смирновой", - под смех собравшихся заключил глава государства.