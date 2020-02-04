Путин выступил против поездок ученых на международные конференции, "как на экскурсию"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Гранты для посещения международных научных конференций должны получать те ученые, кто намерен представить там результаты своей работы, а не просто желающие "посмотреть, как люди живут, и себя показать". Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце, отвечая на вопрос одной из участниц встречи.

Президент напомнил, что такая грантовая поддержка по участию в международных научных конференциях относится к компетенции Российского фонда фундаментальных исследований. "Но, насколько я помню, речь шла о том, чтобы наши ученые ездили туда не как на экскурсию, а для участия в работе, чтобы выступить там с сообщением, с докладом. Этого никто не отменял", - сказал Путин, попросив своего помощника Андрея Фурсенко прокомментировать, как сейчас складывается ситуация в этой области.

Фурсенко отметил, что ранее были случаи, когда научные работники посещали такие конференции, не выступая на них с докладами. "Я считаю, что надо максимально мотивировать людей, чтобы они получили результаты, оформили доклады и с ними уже ехали на конференцию", - сказал он.

Путин согласился с этой точкой зрения, подчеркнув, что "сама такая форма поддержки не отменяется, она есть, никуда не исчезла".

"Я присоединяюсь к тому, что сказал Андрей Александрович [Фурсенко]. Все-таки нужно, чтобы человек туда поехал с чем-то, а не просто так посмотреть, как люди живут, себя показать", - добавил российский лидер.