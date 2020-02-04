Госдума расширяет круг лиц, имеющих право на ускоренное получение гражданства РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит получать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а не только нетрудоспособным.

Согласно действующим нормам, рассчитывать на упрощенный порядок могут лишь нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей, которые имеют гражданство РФ. Согласно пояснительным материалам, в 2017 году гражданство в соответствии с указанной нормой приобрели 7362 иностранных гражданина, в 2018 году - 8250 иностранных граждан, за 6 месяцев 2019 года - 4413 иностранных граждан.

Законопроектом предлагается исключить для соискателей гражданства РФ такое обязательное условие, как нетрудоспособность. Как указывают в кабмине, "условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми".

Согласно законопроекту, решение о принятии в гражданство несовершеннолетних в упрощенном порядке может быть принято даже в том случае, если соискателю исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления, поданного его законными представителями.