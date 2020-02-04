Холдинг "Газпром-медиа" создаст портал и энциклопедию SRSLY.ru о блогерах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" запустит в марте в работу интернет-портал SRSLY.ru с энциклопедией о российских блогерах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе холдинга.

"Запуск запланирован на март 2020 года. Проект SRSLY.ru посвящен самому модному и быстрорастущему сегменту интернета - блогерам и инфлюенсерам. В рамках проекта будет создана энциклопедия блогеров и лидеров мнений", - рассказали в пресс-службе.

Так, на ресурсе появятся собственные эксклюзивные спецпроекты, в первую очередь, с блогерами, а также публикации о новом стиле жизни молодежи. Кроме того, будут выходить редакционные материалы о моде, кино, психологии, культуре, технологиях. Ресурс также будет формировать собственный рейтинг блогеров, алгоритм которого будет складываться из индекса цитируемости, количества подписчиков, мнения редакции и экспертов рынка, а также голосов пользователей сайта. Проект ориентирован на аудиторию 18-35 лет, которая проводит много времени в социальных сетях.

Энциклопедия, отмечают создатели, будет постоянно обновляться и расширяться, помимо общей информации о персоне и количестве подписчиков в социальных сетях блогеров, в энциклопедической карточке будет появляться информация о связях с другими инфлюенсерами, а также детали - кто с какими брендами сотрудничает, что рекомендуют к посещению, какими хобби увлекаются.

Онлайн-ресурс, по данным пресс-службы холдинга, пока не зарегистрирован как СМИ. Он зарегистрирован на ООО "Вокруг ТВ", который принадлежит холдингу "Газпром-медиа", других акционеров у портала нет. Генеральным директором онлайн-ресурса является Алексей Федорко, он же занимает должность гендиректора "Вокруг ТВ", главным редактором портала стала Алина Бавина.