Сергеев: генконсульство Китая просило УрО РАН помочь в организации поставок триазавирина

Как сообщал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, КНР испытывает триазавирин для борьбы с коронавирусом. Ранее препарат был отправлен в посольство РФ в КНР для защиты сотрудников и членов их семей.

МОСКВА, 4 февраля./ТАСС/. Организации поставок триазавирина из России в Китай предшествовало обращение в Уральское отделение РАН представителя генконсульства КНР в Екатеринбурге о содействии в этом вопросе, сообщил ТАСС во вторник президент РАН Александр Сергеев.

"Консул по науке и технике генконсульства КНР в Екатеринбурге [ранее] обратился в Уральское отделение Российской академии наук с просьбой помочь с поставками лекарственного препарата триазаверин для лечения коронавируса. Китаю нужно [было] 500 упаковок этого лекарства. У нас была встреча 28 января в Уральском отделении РАН, в академическом Институте органического синтеза, с представителями генконсульства Китая, они выразили готовность его закупать", - сказал Сергеев.

Глава РАН сообщил, что "на складе в Новоуральске есть около 800 кг данного препарата, и есть готовность поставить его в Китай".

Ранее председатель совета директоров завода "Медсинтез" (Свердловская область), на котором производят триазавирин, Александр Петров сообщил, что предприятие готово перейти на круглосуточный режим работы и увеличить выпуск, если лекарство успешно пройдет испытания на лечение коронавируса.

Триазавирин - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами КНР.

В новость были внесены изменения (15:57 мск) - добавлена цитата Сергеева после третьего абзаца.