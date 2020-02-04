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Ульяновские школы закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом

Карантин продлится с 4 по 10 февраля

УЛЬЯНОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Карантин во всех ульяновских школах ввели во вторник из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"За последние недели практически в полтора раза увеличилось количество школьников, заболевших ОРВИ и гриппом. В целях нераспространения, чтобы ситуация не пошла на повышение [числа заболевших], принято решение отменить занятия в школах с 4 по 10 февраля", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что на карантин закрыты более 400 школ региона. Занятия в детских садах не отменяются, но в дошкольных учреждениях проводятся профилактические меры.

По данным правительства региона, решение приостановить занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Ульяновской области принято по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. При этом сам учебный процесс останавливаться не будет: все школьники будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно. Профильным ведомствам рекомендовано усилить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Кроме того, введены ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях в период с 3 февраля по 24 февраля включительно.

По информации регионального министерства здравоохранения, с 27 января по 2 февраля в области зарегистрировано 10177 случаев ОРВИ, что в 1,24 раза больше по сравнению с предыдущей неделей. "Уровень заболеваемость по совокупному населению выше эпидемического порога в 1,33 раза. Зафиксировано 74 случая гриппа. Всего в стационары Ульяновской области госпитализировано 138 больных ОРВИ", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министра здравоохранения региона Сергея Панченко, руководителям дошкольных образовательных организаций рекомендовано проводить обязательный осмотр воспитанников перед началом занятий. "При выявлении детей или сотрудников с признаками ОРВИ необходимо обеспечить их изоляцию. В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации в Ульяновской области имеется возможность дополнительно развернуть 1400 коек из числа инфекционного, терапевтического и педиатрического профиля для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ", - привели слова Панченко в пресс-службе.

Теги
РоссияУльяновская область
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