ВОЗ расценивает вспышку коронавируса как эпидемию со многочисленными очагами

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию со многочисленными очагами, а не как пандемию. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Женеве директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

"В настоящее время мы имеем не пандемию, а находимся на стадии эпидемии с многочисленными очагами, и мы попытаемся остановить передачу вируса во всех этих очагах", - сказала она.

Как сообщила Бриан, ВОЗ пока не располагает доказательствами мутации 2019-nCoV. "Это довольно стабильный вирус", - отметила она.

ВОЗ получила данные от 19 стран о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Организация стремится прояснить, в частности, насколько оправданы эти мероприятия. Кроме того, на этой неделе ВОЗ обсуждает в режиме телеконференции с представителями индустрии туризма и путешествий рекомендации, касающиеся защиты экипажей воздушных судов от коронавируса, чтобы оценить возможность возобновления полетов в Китай.