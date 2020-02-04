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Китайская вирусная пневмония

ВОЗ расценивает вспышку коронавируса как эпидемию со многочисленными очагами

В организации также заявили, что пока не располагают доказательствами мутации 2019-nCoV
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© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию со многочисленными очагами, а не как пандемию. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Женеве директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

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"В настоящее время мы имеем не пандемию, а находимся на стадии эпидемии с многочисленными очагами, и мы попытаемся остановить передачу вируса во всех этих очагах", - сказала она.

Как сообщила Бриан, ВОЗ пока не располагает доказательствами мутации 2019-nCoV. "Это довольно стабильный вирус", - отметила она.

ВОЗ получила данные от 19 стран о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Организация стремится прояснить, в частности, насколько оправданы эти мероприятия. Кроме того, на этой неделе ВОЗ обсуждает в режиме телеконференции с представителями индустрии туризма и путешествий рекомендации, касающиеся защиты экипажей воздушных судов от коронавируса, чтобы оценить возможность возобновления полетов в Китай.

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По словам эксперта, существенную роль в снижении риска заражения могут сыграть медицинские маски. Однако сами по себе они не защитят от болезни, подчеркнула она. Как отметила Бриан, Китай не обращался к ВОЗ с просьбой предоставить медицинские маски, и в настоящий момент мобилизует собственные ресурсы.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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