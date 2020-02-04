Путин пообещал серьезно заняться популяризацией науки

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не до конца исполнил наказ Даниила Гранина. Чтобы это исправить, глава государства пообещал подумать, как всерьез заняться популяризацией науки.

На встрече с представителями общественности Путину поступило предложение на государственном уровне заняться популяризацией науки. "Перельмана я читал с большим удовольствием, все мы читали", - привел пример важности популярных научных трудов президент. Ученый Яков Перельман был основоположником жанра занимательной науки, автор книг по занимательной физике, занимательной механике, занимательной математике.

Глава государства также поделился воспоминаниями о своей последней встрече с Даниилом Граниным, когда Путин приехал в Санкт-Петербург вручить награду писателю в 2014 году. Тогда им удалось поговорить с глазу на глаз после церемонии. По словам президента, Гранин сказал ему "много чего интересного", но одной из идей была необходимость популяризации науки. "Начал говорить о том, чего только нет у нас, чего только не видим в интернете и на экранах телевизоров, больше всего мы видим, кто украл, сколько украл и как он это сделал. Надоело уже все это. Почему вы не занимаетесь популяризацией науки? Лично должны этим заняться", - пересказал слова Гранина Путин.

"Я, к сожалению, не чувствую, что полностью исполнил его наказ, это была моя последняя с ним встреча", - признался президент. При этом он доволен, что выслушал писателя и не стал откладывать встречу с ним на будущее.

"Он [Гранин] прав абсолютно, надо этим [популяризацией науки] заняться посерьезнее", - уверен Путин. Он намерен поручить "выделить какое-то отдельное направление в деятельности какого-то фонда или министерства". "Мы подумаем, как это сделать", - пообещал президент.