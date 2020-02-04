Путин рассчитывает на эффективный результат борьбы с коронавирусом, как с лихорадкой Эбола

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на скорейший положительный результат в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что Россия имеет хорошую школу эпидемиологов, примером тому является российский препарат по борьбе с лихорадкой Эбола.

"Рассчитываю, что и сейчас наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается. Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше", - сказал Путин на встрече с представителями общественности в Череповце.

Глава государства отметил, что в России очень хорошие специалисты и институты, которые уже показали свою эффективность в борьбе с лихорадкой Эбола. "То, что мы первые создали препарат против лихорадки Эбола, он самый эффективный оказался, это результат работы этой школы", - пояснил он.