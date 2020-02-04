Путин поддержал предложение развивать внеклассные кружки и секции

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце поддержал предложение принять меры по развитию внеклассного обучения, в том числе различных кружков и секций.

"Это нужно, конечно, учесть в общей системе, в общей нагрузке, безусловно", - сказал Путин.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, такая работа показала свою эффективность в Москве и ряде других регионов.

"Мы обобщим и отдельно обсудим, будем дальше делать", - сказал Кравцов.