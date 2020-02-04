В Архангельской области создали общественный совет при регоператоре ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Общественный совет при региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) создан в Архангельской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 7 ноября 2019 года на заседании общественной палаты региона предложил создать общественный совет при региональном операторе по обращению с ТКО.

"В Поморье создан общественный совет при региональном операторе по обращению с ТКО. Основу общественного совета при регоператоре по обращению с твердыми коммунальными отходами составят члены Общественной палаты, представители различных экологических организаций, политических партий, действующих в регионе, и просто неравнодушные жители области", - говорится в сообщении.

Основные задачи общественного совета - это подготовка предложений по повышению эффективности деятельности регионального оператора, осуществление общественного контроля за его деятельностью. В зависимости от повестки дня на его заседания будут приглашаться представители органов исполнительной, законодательной власти, эксперты, а также представители общественных организаций. До 19 февраля кандидаты могут подать заявки о включении в состав совета.

С 1 января 2020 года в Архангельской области начал работу региональный оператор по обращению с ТКО - ООО "ЭкоИнтегратор".